Мир 19 декабря 2022, 10:27 Россия и Белоруссия пока не согласовали цену за газ на следующий год Глава Минэнерго Каранкевич: Белоруссия и РФ не договорились о цене газа в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белоруссии и Россия пока не согласовали окончательную цену за поставки отечественного газа в 2023 году. Об этом на пресс-конференции сообщил глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич, написал ТАСС.

«Решений по вопросу стоимости газа пока что нет. Работа продолжается, это чувствительный вопрос, который решается на высоком уровне», — отметил он.

Реклама

В середине декабря Каранкевич проводил встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, на которой стороны обсудили газовое сотрудничество стран.

Реклама

В 2022 году Белоруссия платила 128,5 доллара за тысячу кубометров российского газа. Начиная с апреля оплата полностью перешла на рубли.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о срыве реализации программы объединенного газового рынка в рамках Союзного государства с Россией. По его словам, на переговорах не удалось достичь компромисса.

Лидер Белоруссии подчеркивал, что хочет добиться того, чтобы промышленность обеих стран работала на равных условиях.