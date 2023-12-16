16 декабря 2023, 00:33
Россия и Белоруссия подпишут меморандум о сотрудничестве по мирному атому
РФ углубит сотрудничество с Белоруссией по мирному атому
Российская сторона подпишет с Белоруссией меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Распоряжение кабмина РФ опубликовали на сайте правовых документов.
Правительство поручило подписать меморандум государственной корпорации «Росатом».
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В 2023 году успешно завершился проект строительства Белорусской атомной электростанции при участии России. Второй энергоблок АЭС приняли в промышленную эксплуатацию. РФ и Белоруссия неоднократно подчеркивали готовность к расширению сотрудничества по мирному атому.
Представители Росатома заявили, что между российской и белорусской сторонами нет нерешенных вопросов относительно проекта АЭС. Президент соседнего государства Александр Лукашенко не исключил строительства второй станции на территории страны.
Белоруссия
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