Россия и Белоруссия откажутся от доллара в расчетах по энергетике

Россия и Белоруссия откажутся от доллара при расчетах за поставки энергоносителей. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он сделал его по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Руководители белорусского кабмина подчеркнул, что стороны договорились о дополнительной рассрочке и реструктуризации по ранее выданным Белоруссии кредитам и переводе их из валюты в рубли.

«В принципе, это будет применяться ко всем нашим соглашениям. Более того, мы приняли решение отвязаться от доллара во всех наших энергетических расчетах»», — подчеркнул Головченко.

В ходе переговоров белорусский премьер также попросил Михаила Мишустина выделить дополнительные меры поддержки белорусской экономике, а также не исключил участие оборонных предприятий страны в реализации проектов Гособоронзаказа.

Замминистра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик отметил, что российская сторона предложила республиканским предприятиям включиться в программу импортозамещения. Он подчеркнул, что речь идет о равных условиях хозяйствования. Для этого Россия готова снять все остающиеся барьеры, чтобы увеличить объемы взаимных поставок.