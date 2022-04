Россия и Белоруссия останутся без World of Tanks

Студия Wargaming в ближайшее время закроет студии на территории России и Белоруссии. Заявление разработчика опубликовал сайт championat.ru.

Компания сообщила, что понесет большие убытки из-за завершения деятельности на территории РФ и РБ. Известно, что ее офис в Минске уже завершает работу, а филиал в Санкт-Петербурге станет независимым.

Текущий бизнес в этих странах перешел российской фирме Lesta Studio. Передача дел произошла 31 марта. Wargaming заявила, что больше не связана с ней.

«Мы завершим оперативный переезд как можно быстрее, сохраняя при этом полное соблюдение всех законов и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников», — сказал разработчик.

Студия Wargaming создала ряд популярных игр. Среди них — World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz и другие. О точных причинах закрытия офисов на территории России и Белоруссии пока не сообщается. Пользователям пообещали сохранение доступа к играм на время «переходного периода».