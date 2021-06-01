Россия и Белоруссия определят города РФ для полетов «Белавиа»

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили министрам транспорта в кратчайшие сроки определить российские города, в которые будет летать белорусская авиакомпания «Белавиа». Об этом сообщил сайт SB.by.

Ситуация с «Белавиа» обсуждалась на встрече лидеров России и Белоруссии, которая состоялась в Сочи 28 мая. Президенты поручили главам Минтранса обоих государств определиться с российскими городами, в которые будет летать «Белавиа». Авиакомпания оказалась в сложной ситуации после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, после которой многие западные страны запретили осуществлять полеты из Белоруссии.

Лукашенко заверил, что из-за запрета полетов «Белавиа» недополучит гораздо меньше, чем потеряют другие страны, решившие облетать территорию Белоруссии.

«Белавиа» в первую очередь хотела бы летать в Москву. Лукашенко также попросил российских коллег изучить вопрос о рейсах в Сочи и Краснодарский край, а также Казань и другие города.

Президент Белоруссии отметил, что коллектив «Белавиа» насчитывает почти две тысячи человек. Лукашенко заверил, что государство их не бросит и окажет поддержку.

Ранее в «Белавиа» назвали условие для полетов в Крым.