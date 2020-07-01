Он уточнил, что встреча министров прошла в минувший вторник.

«Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа», — поделился своим мнением дипломат.

Семашко уточнил что официальный Минск сейчас не удовлетворен ценами на российский газ и ему не нравятся разногласия с «Газпромом». Но при этом посол отметил, что понимание, как найти «золотую середину», которая устроит всех есть.

«К 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году», — пояснил Семашко.

Вопрос цены на российский газ не раз вызывал недовольство президента Белоруссии Александра Лукашенко. Особенно его возмущала разница в цене сырья для европейского покупателя и белорусского.

Германия покупает российский газ по цене 65−68 долларов за тысячу кубометров, а для Минска цена составляет 127 долларов. При этом на момент заключения контракта это была вполне рыночная цена. Из-за такой цены за Белоруссией накопился долг в 165 миллионов долларов. Рассчитываться соседняя страна пока не спешит, но при этом требует снижения цен.