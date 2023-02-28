Мир 28 февраля 2023, 20:26 Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ до 2025 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о формировании цен на газ до 2025 года Pxhere

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Россия и Белоруссия подписали договор, которым определили условия формирования цены на отечественный газ для белорусской стороны и наценки ОАО «Белтрансгаз» вплоть до 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства энергетики.

Во вторник, 28 февраля, прошла рабочая встреча главы Минэнерго России Николая Шульгинова с его белорусским коллегой Виктором Каранкевичем. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса. Отдельно рассмотрели тему реализации программы по формированию объединенного рынка газа Союзного государства.

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«Подписан протокол, регулирующий порядок формирования цен при поставке газа в Белоруссию и его транспортировке по территории страны <…> по 31 декабря 2025 года включительно», — отметили в пресс-службе министерства.

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Шульгинов подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии носит характер стратегического партнерства. Страны постоянно поддерживают контакт на различных уровнях и прорабатывают нивелирование западных санкций, добавил он.