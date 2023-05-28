Мир 28 мая 2023, 09:57 Россия и Азербайджан вышли на уровень союзнического взаимодействия — Путин Путин: Россия и Азербайджан достигли уровня союзнического взаимодействия РИА «Новости»

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Отношения России и Азербайджана вышли на уровень союзнического взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин. Поздравительное обращение главы государства к азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание, что Азербайджан добился серьезных успехов в экономической и социальной областях. Республика пользуется авторитетом на мировой арене и принимает активное участие в решении важных международных вопросов, добавил он.

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По оценке президента, конструктивное двустороннее сотрудничество России и Азербайджана показывает динамичное развитие.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо наших дружественных народов», — заключил глава государства.

Несколькими днями ранее Путин провел двусторонние встречи с Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. После состоялись переговоры в трехстороннем формате.

Президент России указал, что ситуация между Арменией и Азербайджаном развивается в сторону урегулирования.