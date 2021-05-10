Азербайджанские ведомства ведут переговоры с российскими коллегами о производстве вакцины от ковида «Спутник V» на территории республики. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане производство этой вакцины („Спутника V“ — при. ред.)», — привело слова российского министра РИА «Новости».

Лавров подчеркнул искреннее желание Москвы обеспечить более эффективное взаимодействие с Баку для борьбы с коронавирусом. Он отметил, что на днях Азербайджан получил первую партию вакцины «Спутник V». Еще более значительная поставка намечена на май. Первую партию препарата встречали представители МИД и Минздрава Азербайджана, а также посол России в Баку Михаил Бочарников.

Глава российского МИД приехал в Баку 10 мая. Перед этим он посетил Ереван, где провел встречу с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, а также с и. о. главы МИД Арой Айвазяном. В Азербайджане Лавров встретился с президентом республики Ильхамом Алиевым.