Россия и Австрия провели переговоры по «Спутнику V»

Прошли переговоры России и Австрии по «Спутнику V». Канцлер Австрии Себастьян Курц не исключил возможность закупки вакцины.

Об этом сообщило РИА ФАН. В переговорах принял участие Российский фонд прямых инвестиций. По их итогам Курц допустил возможность договора о поставке российского препарата. В этом случае в страну поступит около миллиона доз вакцины.

Для допуска к использованию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» австрийские власти могут дождаться, когда Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешит ее использовать. Но более быстрым способом станет регистрация препарата через национальный регулятор. Об этом рассказал источник в правительственных кругах Австрии. Он добавил, что канцер Австрии Себастьян Курц считает, что стране нужна российская вакцина, и хочет получить этот препарат. Он уверен, что «Спутник V» за 100 дней ускорит вакцинацию населения. Если процесс регистрации вакцины EMA затянется, власти поднимут вопрос о национальной регистрации.