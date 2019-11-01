  • Россия и Африка создали интерактивную коммуникационную платформу

    01 ноября 2019, 11:34

    Алена Макаренко

    Россия и Африка создали единую интерактивную коммуникационную платформу, позволяющую укрепить связи и активизировать реализацию совместных проектов. Основу для всестороннего сотрудничества представители обеих стран заложили на первом саммите Россия — Африка, который прошел в Сочи. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Бюро ЛЕГИНТ» Тимофей Леликов, сообщил «ПолитЭксперт».
    Россия и Африка создали интерактивную коммуникационную платформу

    Первую интерактивную коммуникационную платформу разработали в России. Она поможет объединить русскоговорящую общину Африки, познакомить специалистов и создать условия для поддержания знаний.

    Социальная сеть «Россия — Африка» создана для формирования функциональных порталов в интернете — связанных друг с другом, но при этом самостоятельных. Например, это могут быть ассоциации выпускников разных стран Африки или отдельных вузов.

    Министр иностранных дел Замбии поддержал переход на нацвалюты в совместных с РФ проектах

    Подробнее

    Платформа состоит из множества разделов. Там организован поиск людей и вакансий, можно отправить резюме или получить контакты нужного высшего учебного заведения. Гости также узнают последние новости и события из области сотрудничества между Россией и Африкой.

    «В Сочи африканским партнерам дали понять, что работа будет продолжаться на системной основе при полной поддержке со стороны государства и с реальными перспективами расширения сфер сотрудничества», — рассказал Леликов.

    По его словам, Россия не вмешивается во внутренние дела Африки и настроена на взаимовыгодное сотрудничество. Власти готовы создать дополнительные рабочие места для африканцев в их же странах.