Россия и Африка создали интерактивную коммуникационную платформу

Первую интерактивную коммуникационную платформу разработали в России. Она поможет объединить русскоговорящую общину Африки, познакомить специалистов и создать условия для поддержания знаний.

Социальная сеть «Россия — Африка» создана для формирования функциональных порталов в интернете — связанных друг с другом, но при этом самостоятельных. Например, это могут быть ассоциации выпускников разных стран Африки или отдельных вузов.

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Платформа состоит из множества разделов. Там организован поиск людей и вакансий, можно отправить резюме или получить контакты нужного высшего учебного заведения. Гости также узнают последние новости и события из области сотрудничества между Россией и Африкой.

«В Сочи африканским партнерам дали понять, что работа будет продолжаться на системной основе при полной поддержке со стороны государства и с реальными перспективами расширения сфер сотрудничества», — рассказал Леликов.

По его словам, Россия не вмешивается во внутренние дела Африки и настроена на взаимовыгодное сотрудничество. Власти готовы создать дополнительные рабочие места для африканцев в их же странах.