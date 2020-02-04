Россия хочет создавать с Индией истребитель пятого поколения
Россия готова создавать с Индией истребитель пятого поколения. Шансы возобновить сотрудничество выросли после заключения контракта с Минобороны России на закупку Су-57. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
По данным сайта «Утро.ру», министр сообщил, что «Минобороны России разместило заказ на 76 истребителей». По его мнению, «для индийских партнеров это позитивный сигнал».
«А конкретные форматы сотрудничества будем обсуждать», — добавил Мантуров.