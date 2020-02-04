Россия хочет создавать с Индией истребитель пятого поколения

По данным сайта «Утро.ру», министр сообщил, что «Минобороны России разместило заказ на 76 истребителей». По его мнению, «для индийских партнеров это позитивный сигнал».

«А конкретные форматы сотрудничества будем обсуждать», — добавил Мантуров.