Микконен предположил, что обилие военной тематики в школах связано с огромными потерями России в Великой Отечественной войне. Вероятно, потери могли быть меньшими, если бы СССР был подготовлен к нападению.

Журналист отметил, что школьников в России учат разбирать и собирать автомат Калашникова, а в программу хотят ввести начальную военную подготовку. Он связал с обилием войн в российской истории и рекомендацию Минпросвещения отпраздновать в школах столетия со дня рождения конструктора, создавшего АК-47.

Недоумение у Микконена вызвали масштабы празднования Дня Победы. Он задался вопросом, почему в России так любят парады с демонстрацией современных вооружений. Журналист согласился с мнением Запада, что это говорит о подготовке к войне.

Журналист пообщался с членами петербургского военно-исторического клуба. Он спросил у них, почему в России патриотизм обязательно завязан на войне. Петербуржцы ответили, что «военный патриотизм — единственное идеологическое связующее звено» для российских граждан.

Микконен пришел к заключению, что в настоящее время РФ стала намного активнее готовиться к войне.