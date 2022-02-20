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    20 февраля 2022, 02:05

    Россия готовит полномасштабное наступление на Украину — генсек НАТО

    Генсек НАТО Столтенберг: Россия готовит полномасштабное наступление на Украину

    Дарья Бунякова

    Российская сторона продолжает готовить «полномасштабное наступление» на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Россия готовит полномасштабное наступление на Украину — генсек НАТО

    «Все признаки говорят о том, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину. Мы видим, <…> что войска не отводят, как сообщает Россия, вместо этого прибывают новые войска», — сказал генсек альянса в эфире телеканала ARD.

    Он добавил, что признаки свидетельствуют о том, что Россия планирует создать предлог для нападения. По словам Столтенберга, риск военного наступления является очень высоким.

    «Для России еще не поздно пойти на деэскалацию, сделать шаг назад и вступить в политический диалог с НАТО», — заключил он.

    При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса так и не пояснил, а каких именно признаках он говорил.

    Западные страны в течение последних месяцев не перестают заявлять о «вторжении» России на Украину. Они называли конкретные даты «наступления», но российские войска так и не вошли в Киев. Власти России уже не раз говорили, что ни о каких военных действиях речи не идет.