Российская сторона продолжает готовить «полномасштабное наступление» на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Все признаки говорят о том, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину. Мы видим, <…> что войска не отводят, как сообщает Россия, вместо этого прибывают новые войска», — сказал генсек альянса в эфире телеканала ARD.

Он добавил, что признаки свидетельствуют о том, что Россия планирует создать предлог для нападения. По словам Столтенберга, риск военного наступления является очень высоким.

«Для России еще не поздно пойти на деэскалацию, сделать шаг назад и вступить в политический диалог с НАТО», — заключил он.

При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса так и не пояснил, а каких именно признаках он говорил.

Западные страны в течение последних месяцев не перестают заявлять о «вторжении» России на Украину. Они называли конкретные даты «наступления», но российские войска так и не вошли в Киев. Власти России уже не раз говорили, что ни о каких военных действиях речи не идет.