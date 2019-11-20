Россия готова выделить Молдавии кредит в $500 млн, заявил Кишинев

Для Кику это первый международный визит после вступления в должность. Он осбудил с российским коллегой вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях. Он также пригласил Медведева в Молдавию, чтобы «наладить сотрудничество в торгово-экономической области», сообщили в пресс-службе кабмина Молдавии.

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«Было принято принципиальное решение открыть кредитной линии на 500 миллионов долларов для инфраструктурных проектов в Молдавии. Первый транш в размере 350 миллионов долларов будет переведен в следующем году, на эти деньги мы будем строить дороги, условия получения денег будут обсуждаться на уровне министерств», — рассказал Додон в эфире телеканала Moldova 1.

Пресс-служба Кику добавила, что «Медведев отметил недостаточное взаимодействие между правительствами Молдавии и РФ в последние годы». Из-за этого накопилось много важных вопросов, требующих рассмотрения и принятия решений.