Россия готова оказать помощь подцепившему коронавирус Берлускони

Россия готова при необходимости оказать медицинскую помощь экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, который заболел COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Несколько часов назад стало известно, что у Берлускони подтвердилась коронавирусная инфекция. Сейчас политик находится в самоизоляции в своей резиденции в Ломбардии, но при этом продолжает работать для поддержки членов своей партии на предстоящих региональных выборах.

Как уточнил врач Берлускони Альберто Зангрилло, заболевание у бывшего итальянского премьера протекает в бессимптомной форме.

В августе стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем после перенесенного им COVID-19. Об этом написала газета The Times со ссылкой на читательницу, которая передала свой разговор с родственником советника британского премьера Доминика Каммингса.