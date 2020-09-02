facebook_pixel
    02 сентября 2020, 22:31

    Россия готова оказать помощь подцепившему коронавирус Берлускони

    Валерия Шафирко

    Россия готова при необходимости оказать медицинскую помощь экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, который заболел COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Несколько часов назад стало известно, что у Берлускони подтвердилась коронавирусная инфекция. Сейчас политик находится в самоизоляции в своей резиденции в Ломбардии, но при этом продолжает работать для поддержки членов своей партии на предстоящих региональных выборах.

    Как уточнил врач Берлускони Альберто Зангрилло, заболевание у бывшего итальянского премьера протекает в бессимптомной форме.

    В августе стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем после перенесенного им COVID-19. Об этом написала газета The Times со ссылкой на читательницу, которая передала свой разговор с родственником советника британского премьера Доминика Каммингса.

    Новости SMI.FM