Российские власти готовы к любому развитию событий в отношении с западными государствами. При этом страна пытается избежать худшего сценария и сожалеет, что противоположная сторона демонстрирует намерения еще больше обострить противостояние. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Мы готовы к любому развитию событий, рассматриваем все возможные опции — хотя и пытаемся всячески избежать худшего. К сожалению, пока наши западные коллеги однозначно демонстрируют, что настроены на эскалацию противостояния с Россией», — сказал Биричевский РИА «Новости».

Он добавил, что российские власти пока в полную меру не применяли контрмеры в отношении западных стран в ответ на санкции.

Также представитель МИД назвал условия, при которых транзит газа через Украину может быть продлен после 2024 года. По его словам, одно из них — сохранение спроса в Европе.