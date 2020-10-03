Президент России Владимир Путин поздравил руководство ФРГ с Днем германского единства. Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу и взаимодействию с германскими партнерами.

«Глава Российского государства подчеркнул, что произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало весьма важным событием европейской истории. Владимир Путин также подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнерами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — сообщил сайт Кремля.

Путин направил поздравительную телеграмму президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и германскому канцлеру Ангеле Меркель.

Ранее заместитель третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий заявил, что отношения Берлина и Москвы всегда были непростыми и сейчас они проходят очередные испытания на прочность. Над отношениями между странами нависла «угроза обрушения». По его словам, в сложившейся ситуации важно «не хлопать дверью», хотя с Россией в очередной раз пытаются выстроить диалог с позиции силы.