Россия экспортировала вакцины на 700 миллионов долларов в 2021 году

Россия экспортировала странам-партнерам вакцину на сумму более 700 миллионов долларов с начала года. Самые активные поставки наблюдались летом, сообщил со ссылкой на таможенную статистику РБК.

Издание отметило, что с января по май Россия экспортировала 159 тонн груза на сумму чуть более 300 миллионов долларов. По данным Федеральной таможенной службы, поставки резко выросли летом. За июнь, июль и август зарубежные страны купили у России 203 тонны вакцины на 410 миллионов долларов.

Издание отметило, что лидерами по закупкам российской вакцины стали Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика. Поставки в эти государства принесли около 60% прибыли от продажи препаратов.

В прошлом году такого спроса на вакцину не было. Например, Казахстан закупил препараты в 2020 году на 4,5 миллиона долларов, Аргентина — почти на три миллиона, а Белоруссия — всего на 1,1 миллиона.

Власти ОАЭ ранее одобрили российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Министерство здравоохранения страны одобрило препарат не только для первичной вакцинации, но и для применения в качестве дополнительной дозы.