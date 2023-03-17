Мир 17 марта 2023, 15:58 Россия дважды предлагала Дании совместное расследование диверсий на «Северных потоках» Ушаков: Россия дважды предлагала Дании совместное расследование диверсий на газопроводах РИА «Новости»

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Российская сторона дважды предлагала Дании провести совместное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако не получила четкого ответа. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, его слова привел ТАСС.

«Я дважды обращался к поверенному в делах Дании о проведении совместного расследования стран по взрывам на „Северных потоках“, но его ответ был нечетким», — сказал он.

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Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Реке Расмуссен заявил, что Россию не допустят к месту взрывов на «Северных потоках». По его словам, совместная комиссия Дании, Германии и Швеция справится с этой задачей, а ее выводам можно доверять.

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Это высказывание раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она припомнила Расмуссену поездку в Афганистан, во время которой он позировал для фото в традиционной пакистанской одежде.

Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование взрывов на «Северных потоках» и заявил, что за ними стоят США.