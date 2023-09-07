Мир 07 сентября 2023, 07:33 Россия дождется окончательного краха экономики Евросоюза — Макгрегор Полковник Макгрегор: Россия решила ждать начала переговоров и краха экономики ЕС Unsplash

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Власти России заняли выжидательную позицию. Они решили наблюдать за тем, как рушится экономика Евросоюза, и дождаться начала переговоров. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Думаю, что ЕС в беде, поэтому полагаю, что российская позиция заключается в том, чтобы подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится», — сказал он.

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По мнению Дугласа Макгрегора, Украина обречена, а ее жители «смотрят в бездну». На этом фоне усилились экономические проблемы стран Евросоюза. Они пострадали из-за зависимости от нефти и газа, на горизонте — рецессия.

Американский специалист предположил, что экономика Евросоюза неминуемо рухнет. Россия, понимая это, решила выждать ее краха и начала переговоров по Украине.

За два года доля стран Евросоюза среди торговых партнеров России сократилась на 20%. Такие данные привела таможня.