Россия доставила в Мексику первую партию вакцины «Спутник V»

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Мексику. Самолет совершил посадку в аэропорту Мехико поздним вечером в понедельник.

Груз с вакциной «Спутник V» в аэропорту мексиканской столицы встречала делегация, состоящая из представителей власти и сотрудников российского посольства, сообщил ТАСС.

Вакцинация населения «Спутником V» в Мексике со среды будет развернута в округах Тлауак, Сочимилько и Истакалько. Российский препарат, разработанный специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, применят для вакцинации пожилых людей.

Власти Мексики дали старт прививочной кампании с использованием вакцины Рfizеr американского производства и препарата британо-шведской компании AstraZeneca в конце 2020 года. С того момента в Мексике использовали уже более 1,7 миллиона доз вакцин.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» во вторник прошла официальную регистрацию для применения в Киргизии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики. В ближайшее время запрос на начало производства «Спутника V» рассмотрят в Австрии.