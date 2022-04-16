Россия доставила на Украину почти 12 тысяч тонн гуманитарных грузов

Жители Украины получили почти 12 тысяч тонн гуманитарных грузов от российской стороны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 11 951,9 тонны гуманитарных грузов, проведено 834 гуманитарные акции, в том числе 14 за истекшие сутки, в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях», — сообщил генерал-полковник.

Он уточнил, что за прошедшие сутки мирным жителям передали 288,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания. При этом сбор гуманитарной помощи продолжается. Грузы подготавливают к отправке общественные организации, патриотические движения и представители власти.

«На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости», — сказал Мизинцев.

Ранее генерал-полковник сообщал, что для жителей Донбасса и Херсонской области 15 апреля провели три гуманитарные акции.