Россия доставила гуманитарную помощь в Гаити после разрушительного землетрясения

Первый российский самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения приземлился в Гаити. Об этом ТАСС сообщил посол России в Венесуэле и Республике Гаити по совместительству Сергей Мелик-Багдасаров.

«Данная помощь оказывается в рамках проекта ВОЗ по реагированию на ЧС», — сказал дипломат. В Порт-о-Пренсе гуманитарный груз встретил почетный консул РФ в Республике Гаити Вильхелм Лемке.

Уже в ближайшие дни в Гаити ждут прибытия второго российского рейса с гуманитарной помощью. В страну доставят два травматических модуля, которые помогут медицинской отрасли — медикаменты поддержат проведение операций местными хирургами.

Страшный удар стихии обрушился на Гаити 14 августа. Там произошло разрушительное землетрясение, которое унесло жизни более 2 тысяч человек. Пострадавших как минимум 12 тысяч. Многие здания разрушены подчистую, среди них частные дома и важные для страны учреждения. На месяц в Гаити введен режим чрезвычайного положения.