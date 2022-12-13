Мир 13 декабря 2022, 20:53 Россия допустила изменение контрактов из-за потолка цен — глава МИД Венгрии Глава МИД Венгрии Сийярто: Россия допустила изменение договоров из-за потолка цен на газ РИА «Новости»

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что провел телефонные переговоры с зампредом правительства РФ Александром Новаком. Венгерский политик отметил, что его собеседник допустил изменение двусторонних контрактов из-за потолка цен на газ, сообщило РИА «Новости».

Сийярто уточнил, что побеседовал с Новаком о газовых контрактах двух стран.

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«Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», — рассказал глава МИД Венгрии.

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Ранее он сообщил, что министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться об установлении потолка цен на голубое топливо. По словам Сийярто, стороны продолжат обсуждение вопроса.

Россия вновь может стать основным поставщиком газа на европейский рынок, отметили обозреватели агентства Bloomberg. Журналисты предположили, что этому могут поспособствовать несколько факторов, включая географическое расположение РФ и внушительный запас ресурсов.