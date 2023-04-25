Мир 25 апреля 2023, 09:41 Россия допустила ассиметричные меры в случае эскалации Запада по ядерным вопросам МИД РФ не исключил ассиметричные меры, если Запад пойдет на эскалацию по ядерным вопросам РИА «Новости»

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Россия допускает вероятность принятия ассиметричных мер, если НАТО и США продолжат идти по пути размещения ядерных боеголовок на территории Европы. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, в открытом доступе все чаще появляется информация о том, что США проявляют интерес к бывшим хранилищам ядерного оружия в Европе, законсервированным после окончания холодной войны.

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«Россия может принять самые разные меры реагирования, в том числе ассиметричные, если НАТО и США продолжат идти по пути дальнейшей эскалации», — сказал Ермаков.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин не исключил появление в будущем у страны стратегического ядерного вооружения. По его словам, если враждебная риторика западных стран продолжится, то подобный шаг возможен.