Мир 23 февраля 2024, 18:22 Россия дополнила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну РИА «Новости»

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Россия ответила на принятый ЕС 13-й пакет санкций, расширив список представителей и организаций блока, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Согласно сообщению ведомства, в стоп-лист включили чиновников, которые работают в силовых ведомствах, коммерческих организациях стран ЕС, а также граждан, «ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве». Кроме того, в черном списке оказались представители Совета Европы, члены заксобраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые систематически допускают «агрессивные высказывания» в адрес России.

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«Любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», — пообещали в МИД.

Россия считает новые санкции Евросоюза незаконными и подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН. Как отмечали в МИД, ЕС продолжает бесплодные попытки надавить на Россию через односторонние ограничения.