Россия сама виновата в ухудшении отношений с западными странами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на выступлении в Национальном совете. Как сообщил ТАСС, дипломат добавил: «Россия должна убрать руки от Украины».

Шалленберг считает, что российская сторона эскалирует конфликт проведением кибератак на государственные сайты Украины, учениями в Белоруссии и угрозами размещения войск в Венесуэле.

Дипломат признал, что в текущей ситуации помогут лишь серьезные переговоры, но их нельзя провести «с пистолетом у головы Украины». Он считает, что российским войскам необходимо уйти с территории Абхазии, Крыма, Приднестровья, Осетии и Донбасса.

Военное вторжение на Украину нанесет России большой урон — как политический, так и экономический, заявил Шалленберг.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что на самом деле офис президента Украины Владимира Зеленского не верит в сценарий военного конфликта с Россией.