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    04 апреля 2022, 23:51

    Россия докажет лживость обвинений Запада по событиям в Буче — Небензя

    Постпред РФ при ООН Небензя: Россия предоставит факты о непричастности к событиям в Буче

    Полина Созыкина

    Российские военные не имеют отношения к событиям в Буче, Россия предоставит доказательства лживости обвинений Запада. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, об этом сообщает РИА «Новости».

    Россия докажет лживость обвинений Запада по событиям в Буче — Небензя

    Военнослужащие российской армии никогда не нападали на гражданское население, факты об этом будут предъявлены Совету безопасности ООН в ближайшее время, заявил Небензя.

    «У нас есть фактические свидетельства, которые подтверждают это. Мы намерены представить их Совету безопасности как можно скорее, чтобы международное сообщество не было введено в заблуждение ложным сюжетом Киева и его западных спонсоров», — сообщил постпред России на пресс-конференции.

    Запад отказался проводить заседание Совбеза ООН по Буче в понедельник, Небензя назвал это решение беспрецедентным. Британское председательство изобрело ложный предлог, чтобы перенести встречу на вторник. Небензя заявил, что таким образом Запад демонстрирует свое отношение к Украине.