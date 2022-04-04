Российские военные не имеют отношения к событиям в Буче, Россия предоставит доказательства лживости обвинений Запада. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, об этом сообщает РИА «Новости».

Военнослужащие российской армии никогда не нападали на гражданское население, факты об этом будут предъявлены Совету безопасности ООН в ближайшее время, заявил Небензя.

«У нас есть фактические свидетельства, которые подтверждают это. Мы намерены представить их Совету безопасности как можно скорее, чтобы международное сообщество не было введено в заблуждение ложным сюжетом Киева и его западных спонсоров», — сообщил постпред России на пресс-конференции.

Запад отказался проводить заседание Совбеза ООН по Буче в понедельник, Небензя назвал это решение беспрецедентным. Британское председательство изобрело ложный предлог, чтобы перенести встречу на вторник. Небензя заявил, что таким образом Запад демонстрирует свое отношение к Украине.