Россия договорилась с Казахстаном об экспорте электроэнергии. Более конкретные условия в дальнейшем продиктуют уже коммерческие организации. Об этом ТАСС заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Достигнута договоренность о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия. Условия будут прорабатываться между коммерческими компаниями», — сообщил он.

Также Новак рассказал и о других аспектах сотрудничества, которые удалось обсудить 15 ноября в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. По его словам, представители стран переговорили на тему всего топливно-энергетического комплекса, в том числе нефтегазовой отрасли.

О планах на поставки электроэнергии в Казахстан стало известно ранее. Глава врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина заявляла, что экспорт электричества в эту страну возможен. Тогда она обозначила, что компания могла бы передавать примерно по 600 МВт электроэнергии.