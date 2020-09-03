facebook_pixel
    03 сентября 2020, 15:48

    Россия договорилась с Белоруссией об оплате энергоносителей — Мишустин

    Дарья Бунякова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. По итогам встречи сторонам удалось договориться об оплате энергоносителей.
    Россия договорилась с Белоруссией об оплате энергоносителей — Мишустин

    «Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанным с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договоренностей», — сказал российский премьер.

    При этом Мишустин не стал раскрывать подробностей и деталей соглашения. Но он отметил, что Москва мотивирована перевести сотрудничество с Минском на еще более высокий уровень. Кроме того, Россия выступает за то, чтобы реализовать в отраслевом взаимодействии лучшие практики обеих стран.

    Михаил Мишустин 3 сентября прибыл с официальным визитом в Минск. Его встретил у своей резиденции президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политики сделали совместное фото и отправились на переговоры.

    Следующее обсуждение вопросов проведут уже президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Для этого белорусский глава прилетит в Москву.

    Новости SMI.FM