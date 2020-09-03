Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. По итогам встречи сторонам удалось договориться об оплате энергоносителей.

«Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанным с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договоренностей», — сказал российский премьер.

При этом Мишустин не стал раскрывать подробностей и деталей соглашения. Но он отметил, что Москва мотивирована перевести сотрудничество с Минском на еще более высокий уровень. Кроме того, Россия выступает за то, чтобы реализовать в отраслевом взаимодействии лучшие практики обеих стран.

Михаил Мишустин 3 сентября прибыл с официальным визитом в Минск. Его встретил у своей резиденции президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политики сделали совместное фото и отправились на переговоры.

Следующее обсуждение вопросов проведут уже президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Для этого белорусский глава прилетит в Москву.