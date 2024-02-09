Мир 09 февраля 2024, 04:36 Россия договорилась о запрете неонацизма на Украине в 2022 году Путин заявил о договоренности в Стамбуле запретить неонацизм на Украине РИА «Новости»

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Во время переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина договорились о запрете неонацизма в республике. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал президент России Владимир Путин.

«То есть все прошло в письменной форме, что на Украине не станут культивировать неонацизм. В том числе обсуждали, что все это запретят на законодательном уровне», — сообщил он.

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Глава государства отметил, что впоследствии все эти договоренности «выкинули на помойку».

«При этом в самой договоренности ничего унизительного для Украины не оказалось, как цивилизованного и современного государства», — добавил Путин.

Российский лидер отмечал, что страна практически договорилась с Украиной об урегулировании кризиса еще в 2022 году, однако все соглашения оказались отвергнуты по указке западных государств. По его словам, тогда киевский режим принял решение воевать против России до победного конца.