09 февраля 2024, 04:36
Россия договорилась о запрете неонацизма на Украине в 2022 году
Путин заявил о договоренности в Стамбуле запретить неонацизм на Украине
Во время переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина договорились о запрете неонацизма в республике. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал президент России Владимир Путин.
«То есть все прошло в письменной форме, что на Украине не станут культивировать неонацизм. В том числе обсуждали, что все это запретят на законодательном уровне», — сообщил он.
Реклама
Глава государства отметил, что впоследствии все эти договоренности «выкинули на помойку».
«При этом в самой договоренности ничего унизительного для Украины не оказалось, как цивилизованного и современного государства», — добавил Путин.
Российский лидер отмечал, что страна практически договорилась с Украиной об урегулировании кризиса еще в 2022 году, однако все соглашения оказались отвергнуты по указке западных государств. По его словам, тогда киевский режим принял решение воевать против России до победного конца.
Россия
Владимир Путин
Украина
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Реклама
Реклама