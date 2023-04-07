Мир 07 апреля 2023, 00:55 Россия добровольно оставит Крым после ряда поражений — офис Зеленского Подоляк: Россия добровольно покинет Крым после ряда поражений от ВСУ РИА «Новости»

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Российская Федерация добровольно покинет Крым после ряда существенных поражений от ВСУ на поле боя. С таким заявлением в эфире «24 канала» выступил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Политик отметил, что переговоры по Крыму возможны только тогда, когда будет понятно, что Россия готова оставить полуостров через несколько дней. В этом случае ВСУ зайдут в регион без активных боевых действий. Подоляк признал, что такой ход развития событий маловероятен.

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«Скорее всего будет так: нанесение тактических существенных поражений России на поле боя. Нет разницы, на каком направлении. После этих поражений Россия добровольно покинет Крым», — выразил уверенность украинский советник.

Ранее Офис президента Украины сообщал, что страна готова к диалогу с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до границы полуострова. Также Украина заявила, что необходимо переименовать город Севастополь и снести Крымский мост. Транспортный переход в городе Керчи предложили демонтировать с целью обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба.