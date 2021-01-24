Россия добилась снятия с обсуждения в ПАСЕ вопроса про Крым

Это произошло во время заседания бюро ассамблеи.

«Несмотря на то, что открытие сессии состоится 25 января, нами уже проведена большая работа. В частности, в ходе заседания бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация», — сообщил Толстой.

По его словам, украинские коллеги остаются верны своему главному принципу. Он гласит: «права человека — ничто, русофобия — все».

«Складывается впечатление, будто других проблем для обсуждения на крупнейшей международной площадке вообще нет. Им вторят Прибалтика с Польшей», — добавил вице-спикер Госдумы.

Он обратил внимание, что все уже немного устали от этой «оголтелой русофобии и пропаганды». Тем не менее стремление надавить на Россию, повлиять на правовую систему и ценности побеждает здравый смысл. И это даже при том, что все попытки «проваливаются с треском».

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25–28 января в смешанном формате. Повестка январской сессии довольно насыщенная, отметил Толстой. Участникам предстоит избрать главу ПАСЕ, заместителя генерального секретаря Совета Европы, судей ЕСПЧ. Большое внимание необходимо также уделить пандемии коронавируса и связанным с этим проблемам.