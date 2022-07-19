Россия добьется всех поставленных целей. После этого она сможет установить мир на собственных условиях. Об этом написал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что США, несмотря на потери миллионов долларов, продолжают бесконтрольно накачивать оружием «агонизирующий киевский режим».

«У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники. Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — говорится в сообщении.

Медведев добавил, что нынешняя Украина — «воровская воронка», которая засасывает все больше дорогостоящего вооружения. А Пентагон судорожно врет, все отрицает и путается в показаниях. Все голоса против поставок тут же подавляются.

По словам зампреда Совбеза, все поставляемое оружие постепенно попадает в руки преступников по всему миру. Америка «становится спонсором международного терроризма», заключил он.