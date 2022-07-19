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    19 июля 2022, 11:11

    Россия добьется поставленных целей — Медведев

    Медведев заявил, что Россия добьется целей без учета мнения «растерявшихся политических импотентов»

    Борис Ломакин

    Россия добьется всех поставленных целей. После этого она сможет установить мир на собственных условиях. Об этом написал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что США, несмотря на потери миллионов долларов, продолжают бесконтрольно накачивать оружием «агонизирующий киевский режим».

    Россия добьется поставленных целей — Медведев

    «У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники. Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — говорится в сообщении.

    Медведев добавил, что нынешняя Украина — «воровская воронка», которая засасывает все больше дорогостоящего вооружения. А Пентагон судорожно врет, все отрицает и путается в показаниях. Все голоса против поставок тут же подавляются.

    По словам зампреда Совбеза, все поставляемое оружие постепенно попадает в руки преступников по всему миру. Америка «становится спонсором международного терроризма», заключил он.