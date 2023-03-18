Мир 18 марта 2023, 15:17 Россия добьется ответов от Дании по «Северным потокам» после отказа в участии в расследовании Захарова: отказ Дании не повлияет на решение России добиться ответов по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Отказавшая России в проведении расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» Дания продемонстрировала свою незаинтересованность в выяснении причин взрывов. Об этом заявила в своем комментарии официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что дипломаты продолжат добиваться от властей страны ответов на вопросы, которые задавали ранее.

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«Замести под ковер этот вопрос не удастся», — подчеркнула Захарова.

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Представитель МИД напомнила, что именно власти Дании два с половиной года специально затягивали выдачу разрешения для строительства газопровода «Северный поток — 2» в водах особой экономической зоны.

«Весьма показательное отношение. Очевидно, еще тогда Копенгаген отрабатывал указания своих заокеанских покровителей», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что официальный отказ со стороны главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена свидетельствует о том, что страна нисколько не заинтересована в проведении расследования, чтобы защитить интересы США.

«Реакция датской стороны на переданную ей информацию об обнаружении компанией Nord Stream 2 AG о находке объекта в районе сварного соединения в ходе обследования газопровода СП-2 в феврале 2023 года является очередным подтверждением этого», — отметила представитель МИД России.

Она отметила, что ни на один запрос России как собственника поврежденных газопроводов

Также не было никакой реакции на официальное послание премьер-министра России Михаила Мишустина своему датскому коллеге Метте Фредриксен об участии сотрудников органов власти и компании «Газпром» в расследовании.

«Только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей способно предоставить общественности достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий», — подытожила дипломат.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что представители компании Nord Stream 2 AG в ходе обследования поврежденного газопровода в водах Дании в 30 километрах от взорванной нитки нашли похожий на антенну столбик, установленный на стыке труб. Путин не исключил, что это может быть средство дистанционного управления заложенной бомбой.

Глава государства отметил, что взрывное устройство до сих пор может находиться на месте. Всю информацию российская сторона передала властям Дании, которые пообещали дать ответ позже.