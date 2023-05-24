Мир 24 мая 2023, 15:39 Россия добавила Западу проблем массовым производством танков Т-90 Exxpress указал, что массовое производство Россией танков Т-90 стало проблемой Запада РИА «Новости»

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Активным производством танков Т-90М и усовершенствованием более старых моделей Россия доставила проблемы Западу. Об этом сообщило издание Exxpress.

В стране, отметили авторы статьи, начали оснащать технику термическим камуфляжем. Из-за этого боевые машины практически не заметны с большого расстояния.

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Угрозой на поле боя, обратили внимание в материале, станут даже старые Т-55 и Т-62, хотя на Западе к ним относятся несерьезно.

«Их броня прочнее, а пушки больше, чем те, что Украина получает от НАТО», — подчеркнули журналисты.

Свою бронетехнику, по мнению авторов статьи, Россия редко использует для прорыва на территорию противника. Она нужна для огневой поддержки и поражения позиций ВСУ точным огнем.

В материале подчеркнули, что западные страны надеялись, что промышленность России сломят санкции, но допустили серьезный просчет.

В начале апреля в Ростехе отмечали, что танки Т-80БВМ и Т-90М в будущем оснастят комплексом активной защиты «Арена-М». Он способен сбивать снаряды и ракеты с помощью спецбоеприпасов.