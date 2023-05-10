Мир 10 мая 2023, 12:40 Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе Президент Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе РИА «Новости»

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Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Президент Владимир Путин назначил замглавы МИД страны Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении вопроса в Федеральном собрании. Это следует из указа президента, который опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента <…> при рассмотрении вопроса», — указали в тексте документа.

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ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году, а через девять лет на саммите ОБСЕ обновили. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

В 2007 году Путин приостановил действие договора до того момента, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение. В 2015 году Россия перестала участвовать в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Ранее США объявили о возможности проведения ядерных испытаний впервые с 1992 года.