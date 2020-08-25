Россия даст Кубе кредит на усовершенствование оружейного производства
Анатолий Пунчук, замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ, рассказал, что Россия намерена выделить Кубе кредит в размере 38 миллионов евро на усовершенствование оружейного производства. Об этом сообщил «Интерфакс».
Пунчук рассказал, что власти Кубы заинтересованы в оборонно-технологическом сотрудничестве. В стране хотят соответствовать современным технологиям. Подчеркивается, что речь идет и о производстве патронов.
На данный момент идут переговоры, написала «Газета.ru».