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    25 августа 2020, 15:32

    Россия даст Кубе кредит на усовершенствование оружейного производства

    Анастасия Кременчугская

    Анатолий Пунчук, замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ, рассказал, что Россия намерена выделить Кубе кредит в размере 38 миллионов евро на усовершенствование оружейного производства. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Пунчук рассказал, что власти Кубы заинтересованы в оборонно-технологическом сотрудничестве. В стране хотят соответствовать современным технологиям. Подчеркивается, что речь идет и о производстве патронов.

    На данный момент идут переговоры, написала «Газета.ru».

    Новости SMI.FM