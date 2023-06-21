Мир 21 июня 2023, 09:33 Россия дала предварительное согласие на назначение нового посла Германии Spiegel: российская сторона согласилась принять нового посла ФРГ в Москве этим летом РИА «Новости»

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Россия согласилась принять в качестве нового посла ФРГ в Москве замглавы фракции Свободной демократической партии Германии в Бундестаге Александра Ламбсдорфа и выдала агреман. Об этом сообщил во вторник журнал Der Spiegel со ссылкой на германский МИД.

«Российское правительство выдало свое разрешение, так называемый агреман (предварительное согласие на прием дипломата)», — уточнили в публикации.

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Ламбсдорф сменит на должности посла Гезу Андреаса фон Гайра, представляющую Германию в России с 2019 года. Визит 56-летнего Ламбсдорфа в Москву запланировали на лето.

Год назад одним из самых опытных специалистов коалиционного правительства счел политику в отношении России, которую вели президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель полностью ошибочной. По его мнению, она привела Германию к изоляции и к зависимости от России, напомнило РИА «Новости».

В середине мая стало известно, что ВСУ получат от Германии самый крупный пакет военной помощи с начала СВО.