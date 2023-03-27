27 марта 2023, 18:02
Россия дала оценку планам присоединения Армении к Римскому статуту МУС
Россия сочла неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС
Планы Армении по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда является неприемлемыми и могут повлиять на отношения с Россией. Об этом ТАСС сообщил источник в российском МИД.
«Планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС в России считают неприемлемыми. Особенно на фоне юридически ничтожных и незаконных ордеров МУС в отношении российского руководства», — сообщили в дипломатическом ведомстве.
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В МИД также отметили, что Россия уже предупредила власти Армении о возможных негативных последствиях в отношениях стран из-за их намерений присоединиться к статуту МУС.
Ранее армянский парламент ратифицировал Римский статут, который признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Согласно документу, силовые структуры республики обязаны задержать на своей территории людей, на которых выдан ордер.
МУС 17 марта официально выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что российская сторона будет обсуждать этот вопрос с представителями Армении.
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