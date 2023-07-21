Мир 21 июля 2023, 17:10 Россия дала объяснения Китаю по ущербу посольства страны в Одессе МИД России: Китай получил объяснения после сообщений об ущербе консульству в Одессе Википедия

Читать 360tv в

Пояснения о ходе специальной военной операции направило Министерство иностранных дел России в посольство Китая в Москве. Как сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, это сделали после сообщений об ущербе, которое понесло генеральное консульство страны в Одессе.

«В связи с информацией об ущербе, понесенном генеральным консульством КНР в Одессе 20 июля, МИД России предоставил посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе специальной военной операции», — указали в министерстве.

Реклама

В ведомстве добавили, что находятся в постоянном контакте с китайскими дипломатами и договорились о продолжении сотрудничества двух стран по всем вопросам.

Министерство иностранных дел Китая сообщило о повреждении здания генерального консульства страны во время взрыва, который произошел в порту города.

В ведомстве подчеркнули, что в помещениях никого не было, но взрывная волна выбила часть стены и окон. Дипломаты пообещали, что примут все меры для обеспечения китайских учреждений и своих граждан, которые находятся на Украине.