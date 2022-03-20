Россия дала Белоруссии отсрочку по кредитам на пять-шесть лет
Россия и Белоруссия договорились о смещении части платежей по кредитам на пять-шесть лет
Россия дала Белоруссии отсрочку на погашение обязательство по госкредитам, сообщил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов.
Сместить отдельные платежи по российским кредитам Москва и Минск договорились сроком от пяти до шести лет, отметило РИА «Новости».
«Предложено часть платежей сместить по срокам <…> от пяти до шести лет вперед. Мы имеем перенос сроков, который позволит нам в данный момент не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств и погашение перед партнерами из России», — сказал Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».
Указанные сроки он назвал более комфортными и взаимоприемлемыми.
С российскими партнерами, как отметил Селиверстов, достигнута договоренность о целесообразности направить взаимные платежи на те меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в период санкций.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что Россию и Белоруссию связывают не просто отношения стран-союзников. Он отметил, что у государств очень много общего и очень крепкие связи. По словам Лукашенко, страны представляют экономически практически неразделимые системы.