Важное 12 апреля 2023, 12:58 Россия была в курсе данных по НАТО на Украине и без утечки документов США — Песков Песков: Россия знала об инструкторах НАТО на Украине и без утечки данных разведки США РИА «Новости»

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Россия располагает данными о том, что страны НАТО вовлечены в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это было известно и без утечек секретных американских документов, сообщил ТАСС.

«Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов», — заметил Песков.

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Вместе с тем, по его словам, если абстрагироваться от факта, что они попали в Сеть, Россия и так уже давно обладала информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, принимают участие в боевых действиях на Украине.

Ранее The Guardian со ссылкой на слитые в открытый доступ документы американской разведки сообщила о том, что силы специального назначения из государств, входящих в НАТО, участвуют в конфликте на Украине. От США там находятся 14 военных, от Великобритании — 50.

В Пентагоне уже начали расследование в связи с утечкой материалов, где говорится о состоянии ВСУ и планах НАТО по укреплению украинской армии. Замглавы МИД России Сергей Рябков высказал предположение, что документы могли рассекретить, чтобы ввести российские власти в заблуждение.