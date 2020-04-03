Россия будет помогать другим странам во время пандемии коронавируса
Россия будет помогать другим странам в борьбе с коронавирусом, несмотря на то, что Евросоюз не отменил санкции — рассказал член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов. Об этом сообщила НСН.
По его словам, Запад не отменяет санкции, но ожидает, что «Россия будет вести себя как порядочная держава и помогать тем, кто попал в беду несмотря ни на что».
«Ну что же. Это нас, конечно, задевает по-человечески в каком-то смысле. Но мы люди, для которых чувство добра и справедливости выше всего остального», — считает Морозов.