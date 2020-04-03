Россия будет помогать другим странам во время пандемии коронавируса

По его словам, Запад не отменяет санкции, но ожидает, что «Россия будет вести себя как порядочная держава и помогать тем, кто попал в беду несмотря ни на что».

«Ну что же. Это нас, конечно, задевает по-человечески в каком-то смысле. Но мы люди, для которых чувство добра и справедливости выше всего остального», — считает Морозов.