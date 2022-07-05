Россия борется за свое историческое будущее. В противостоянии с Западом победа останется именно за ней. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Уважаемые друзья, наша страна сегодня переживает очень важный и ответственный период своей истории. Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за свое место в мире, за свое историческое будущее, и, несомненно, победа будет за нами», — сказал он во время церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее Нарышкин заявил, что польские власти вместе с США прорабатывают план по возвращению Западной Украины в Польшу. По данным Службы внешней разведки, страна введет в соседнее государство войска под предлогом защиты от России. Глава СВР добавил, что польские власти пытаются договориться с представителями элиты Украины о формировании в стране пропольской повестки.