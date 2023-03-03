Мир 03 марта 2023, 10:28 Россия больше не станет полагаться на западных партнеров в сфере энергетики — Лавров Глава МИД Лавров заявил, что Россия не станет полагаться на Запад в энергетической сфере РИА «Новости»

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Россия больше не будет полагаться на западных партнеров в энергетической сфере. Такое заявление на полях встречи глав МИД «Большой двадцатки» в Нью-Дели сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

«В этом вопросе мы предпочитаем полагаться на более надежных партнеров, например на Индию и Китай. Но не Запад», — сказал он.

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Глава МИД подчеркнул, что Россия больше не позволит Западу устраивать диверсии на своих газопроводах, как это произошло с «Северными потоками».

«Мы просили начать расследование взрывов на „Северных потоках“, однако наш запрос отклонили. Мы же видели реакцию США и Европы, когда журналист Сеймур Херш опубликовал свои выводы по взрывам», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, Лавров сообщил о предстоящей встрече России, Индии и Китая в 2023 году.

«Наш формат тройки РИК продолжает функционировать. В текущем году мы планируем провести встречу на министерском уровне», — добавил министр.

Ранее независимый американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности США к взрывам на «Северных потоках».