Мир 10 августа 2023, 14:10 Россия безвозмездно отправит в Африку до 50 тысяч тонн зерна Глава Минсельхоза Патрушев: РФ безвозмездно поставит странам Африки до 50 тысяч тонн зерна РИА «Новости»

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Россия в ближайшее время безвозмездно отправит в шесть стран Африки 25-50 тысяч тонн зерна. Как сообщил ТАСС, об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

«Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 до 50 тысяч тонн, сейчас это прорабатывается. Думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществлены», — сказал он.

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О том, что Россия готова безвозмездно поставлять нуждающимся африканским странам зерно с учетом рекордного урожая, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что в ближайшие три-четыре месяца злаковые направят в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, ЦАР, Эритрею.

Россия будет и впредь поставлять сельскохозяйственную продукцию в нуждающиеся страны, подчеркнул Путин. Президент также напомнил, что почти за четыре года страна совершила 11 гуманитарных акций в 10 странах Африки.

Ранее стало известно, что Турция может предложить России ускорить начало поставок муки в Африку. Об этом ТАСС рассказал дипломатический источник.