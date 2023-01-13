Мир 13 января 2023, 10:23 Россия анонсировала возможное возобновление поставок электричества в Прибалтику «Коммерсант»: Россия не исключила возобновления поставок электричества в Европу freepik

Читать 360tv в

Российский экспортер электроэнергии «Интер РАО» «не исключает восстановления» продаж в ЕС в будущем. Об этом сообщили журналисты издания «Коммерсант».

Они отметили, что «Интер РАО» является монополистом по поставкам российского электричества за рубеж.

Реклама

Также журналисты сообщили, что вероятность возобновления экспорта улучшит ситуацию на рынке. По их данным, такая мера повысит «бумажный» спрос на энергомощность, а также сохранит высокий уровень цен. Кроме того, возможные поставки электричества за рубеж обеспечат работой простаивающие электростанции и спасут их от закрытия.

Реклама

Среди возможных направлений экспорта отмечены прибалтийские страны — Литва, Латвия и Эстония. Также в списке обозначена Финляндия.

Поставки российского электричества в ЕС ограничены с 2022 года. Это связано с санкциями. По данным журналистов, при возобновлении поставок объем передаваемой мощности составит почти 49% от общего объема продаж в текущем году.