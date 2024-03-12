12 марта 2024, 20:31
Россия анонсировала брифинг Борреля из «цветущего сада»
Постпредство РФ при ООН назвало Борреля представителем «цветущего сада»
Постпредство России при ООН высказалось по поводу брифинга главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, назвав его представителем «цветущего сада». Сообщение опубликовали в Telegram-канале представительства РФ при международной организации.
«Сегодня <…> пройдет заседание Совета Безопасности ООН по сотрудничеству между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности. Брифинговать Совбез будет представитель „цветущего сада“ господин Жозеп Боррель», — подчеркнули в заявлении.
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В 2022 году во время своего выступления Боррель сравнил Европу с садом, а остальную часть мира назвал джунглями. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал ему продолжать вариться в своем «цветущем саду». Глава МИД отметил, что глобальный Юг продолжит действовать в своих национальных интересах.
Сергей Лавров
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