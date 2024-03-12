Мир 12 марта 2024, 20:31 Россия анонсировала брифинг Борреля из «цветущего сада» Постпредство РФ при ООН назвало Борреля представителем «цветущего сада» РИА «Новости»

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Постпредство России при ООН высказалось по поводу брифинга главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, назвав его представителем «цветущего сада». Сообщение опубликовали в Telegram-канале представительства РФ при международной организации.

«Сегодня <…> пройдет заседание Совета Безопасности ООН по сотрудничеству между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности. Брифинговать Совбез будет представитель „цветущего сада“ господин Жозеп Боррель», — подчеркнули в заявлении.

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В 2022 году во время своего выступления Боррель сравнил Европу с садом, а остальную часть мира назвал джунглями. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал ему продолжать вариться в своем «цветущем саду». Глава МИД отметил, что глобальный Юг продолжит действовать в своих национальных интересах.